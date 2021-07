Les centres de vaccination vont progressivement fermer leurs portes à partir de la mi-août en Wallonie, étant donné l’état d’avancement de la campagne. En date du 26 juillet, 78,5 % des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose et 65 % sont complètement vaccinées contre le Covid-19. Les dates de fermeture des centres sont désormais fixées et il n’est déjà plus possible de se faire vacciner dans certains centres de vaccination.

Selon la couverture vaccinale, 10 centres sur 41 fermeront complètement leurs portes au public aux alentours du 15 août et la plupart des autres fin août. Cet échéancier signifie que certaines premières doses seront administrées pour la dernière fois, dans plusieurs centres fin juillet.

C’est déjà le cas du Perwex, qui n’injecte plus de première dose de Pfizer. C’est le premier centre qui fermera en Brabant wallon, le 14 août prochain. Puis, ce sera au tour du centre de vaccination du stade Gaston Reiff de Braine-l’Alleud et du PAMexpo de Court-Saint-Étienne de fermer leurs portes le 28 août (derniers rendez-vous pour une première dose le 7 août). Enfin, le centre du stade Leburton à Tubize et celui de La Sucrerie à Wavre fermeront le 31 août (derniers rendez-vous pour une première dose le 10 août).

Notons que, jusqu’au dernier jour d’ouverture, il reste possible pour les 41 ans et + de se faire vacciner, dans tous les centres, en dose unique avec le vaccin Johnson&Johnson. Pour le vaccin Pfizer, en revanche, il faut compter un délai minimum de trois semaines entre les deux doses.