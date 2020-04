Depuis le 18 mars, les parcs à conteneurs du Brabant wallon sont fermés. Propriétaires des recyparcs, l’intercommunale in BW a pris cette décision sur base des directives du Conseil national de sécurité, qui visent à limiter davantage les déplacements et à renforcer le confinement, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Mais deux semaines après la fermeture des recyparcs, les agriculteurs et les promeneurs déchantent. Les déchets de jardin, les ordures ménagères et même des déchets de construction envahissent, encore plus que d’habitude, les terres agricoles et les chemins de campagne du Brabant wallon, mais pas seulement.

(...)