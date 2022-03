Il y a quelques semaines, un incident sur le chantier en cours sur l’ancien site de la Galvanisation de la Brugeoise et Nivelles a créé un peu d’émoi dans la cité des Aclots : la chaux utilisée pour traiter le sol a constitué une sorte de nuage qui est retombé sur les voitures garées de l’autre côté, sur le vaste parking. Un produit pas évident à nettoyer et qui a bien "blanchi" les vitres et les carrosseries… L’entrepreneur a rapidement pris les devants en déposant des affichettes sur les pare-brise, notamment pour garantir aux propriétaires des véhicules concernés qu’il assumerait la prise en charge des frais engendrés.