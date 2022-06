Les chasses Totemus sont de véritables chasses au trésor. Il y en a 97 accessibles un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Une application à télécharger gratuitement permet d’accéder à toutes ces balades connectées et le phénomène "Totemus" prend de plus en plus d’ampleur.

"Au niveau du Brabant wallon, nous avons lancé le projet des chasses Totemus en juillet 2020", précise Joseph Tordoir, président de la Maison du tourisme en Brabant wallon, organisme reconnu par la Région pour la promotion touristique en BW.