Voilà tout juste trois mois que l’un des trois châtaigniers d’Hougoumont repose sur le sol, entre ses deux congénères encore debout. Suite à de fortes rafales de vent, ce mastodonte témoin de la bataille s’était déraciné durant la nuit et s’est couché, en brisant quelques branches de son voisin au passage. Depuis lors, pas grand-chose n’a bougé sur le terrain, mis à part la pose d’une clôture autour de l’arbre tricentenaire pour dissuader des passionnés d’emporter des morceaux.

L’avenir de ces trois châtaigniers se précise enfin. Suite à des réunions entre les responsables de l’intercommunale Bataille de Waterloo 1815 et l’Agence wallonne du patrimoine (Awap), un cahier des charges a été établi et un appel d’offres vient d’être lancé pour la valorisation de l’arbre couché et la sécurisation de l’autre arbre mort.

(...)