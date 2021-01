La distribution des chèques à destination des Perwéziens dans le cadre du plan de relance mis sur pied par la majorité est-elle un échec ? Si l’on en croit l’opposition, DRC+, il n’en fait aucun doute. "Chaque habitant a reçu un chèque de 25 € multiplié par 9 300 Perwéziens, soit 232 500 € engagés, explique l’opposition perwézienne. Sur les 9 300 chèques, seulement 5 086 ont été distribués, soit 127 500 €. Sur ces 5 086 chèques, 3 877 ont été rentrés à la commune par les commerçants, soit 41 %."

Mais l’autre constat négatif dressé par DRC+ se situe au niveau de ceux qui ont utilisé ces chèques. Ou plutôt vers les commerces prisés. "Plus piquant : sur les 3 877 chèques perçus, 2 562 l’ont été dans les grandes surfaces ou assimilés, soit plus de 66 %, très loin des petites enseignes très durement touchées par les deux vagues de la pandémie et qui dès lors, ont été largement oubliées dans ce dispositif. Deux chèques sur trois n’ont donc pas bénéficié aux commerçants réellement impactés par le Covid-19. C’est pourquoi nous demandons qu’une nouvelle prime commerçants de 3 500 € soit accordée en 2021 à toutes les enseignes, réellement victimes économiques du Covid-19 en 2020 et encore en 2021."

Du côté de la majorité, on n’analyse pas la situation de la même manière. "Avec les données dont on dispose, il est difficile de cibler réellement qui souffre de la crise, explique le maïeur, Jordan Godfriaux. Tous les chèques n’ont effectivement pas été utilisés et c’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons prolongé l’action de quatre mois fin décembre."

Quant aux "grandes" surfaces visées, le bourgmestre voit les choses autrement. "On parle de deux grandes surfaces qui sont gérées par des Perwéziens et qui emploient des dizaines de Perwéziens. On aurait donc eu tort de les aider ? On ne peut pas parler d’échec pour les chèques. Alors certes, c’est améliorable, mais de nombreux commerces en ont profité", conclut Jordan Godfriaux qui ajoute qu’un budget est également prévu pour soutenir les commerces, surtout au niveau de la communication, une fois que tout pourra rouvrir.