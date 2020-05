Les modules sont arrivés sur le site, toute l’école sera installée au Lothier en septembre

Nous avions indiqué dans ces colonnes il y a quelques semaines que la Nouvelle école secondaire à pédagogie active (NESPA) avait désormais la certitude d’organiser sa prochaine rentrée scolaire à Genappe.

Après un feuilleton à épisodes (et à rebondissements) à propos de l’occupation de l’espace de l’ancienne maison du garde, à la Sucrerie, il était acquis que certains élèves feraient leur rentrée 2020 au Lothier et plus dans l’ancienne ferme de l’abbaye, à Villers-la-Ville, où l’école est hébergée depuis 2018 suite aux contretemps rencontrés sur le site de la sucrerie. Restait à savoir si une partie des activités se dérouleraient encore à Villers. C’est désormais tranché : tout le monde rentrera à Genappe en septembre prochain.

“Après plusieurs mois de préparation, de réunions, d’échanges, nous avons l’avantage de vous confirmer, avec beaucoup de plaisir, que tous les voyants sont au vert en ce qui concerne l’installation de nos trois années d’études à Genappe, dans ce beau cadre vert, pour la rentrée de septembre, ont confirmé les responsables sur la page Facebook de l’école. Toute l’école sera réunie afin de renforcer notre culture et notre pédagogie active.”

Et hier, l’arrivée prochaine de Nespa à Genappe était visible pour ceux qui se promenaient du côté de la Sucrerie : une grande grue achevait l’installation des modules qui serviront à abriter les dix classes (7 actuelles et trois à ajouter en septembre pour un total de plus de 200 élèves), la salle des profs et les locaux administratifs de l’école.