La brasserie peut accueillir 18 couverts en terrasse sur sept tables. Olivier Moeremans explique que la police est déjà passée au matin et qu’ils comptaient revenir dans l’après-midi pour vérifier que tout se passait comme il faut. « Ils sont venus vérifier la distance entre les tables, et qu’il n’y avait pas de plexiglas », explique le restaurateur. Ferdi est un habitué des lieux et pour lui c’était important d’être là pour la réouverture. « J’adore la convivialité, voir des gens et c’était trop triste d’être enfermé pendant autant de temps. On voulait tellement sortir que pluie ou pas, on a foncé », confie-t-il. Il ajoute que le restaurant est assez bien équipé pour les accueillir malgré le mauvais temps. « C’est quand même triste qu’il y ait le virus et en plus que le beau temps ne soit pas au rendez-vous », dit-il.

© Charlotte Egli



Dans son autre établissement, le Warrakech, Olivier Moeremans accueillera les clients dès samedi soir, mais quand il pleut, il ne peut garantir que 14 couverts, dans la tente berbère, située sur la terrasse arrière. « On verra jour par jour si on peut ouvrir », explique-t-il.

© Charlotte Egli



La brasserie du Couvent est ouverte du lundi au samedi midi et soir, tandis que le Warrakech est seulement ouvert le weekend, selon le temps.

