Pas sûr que la publication de l’in BW sur les réseaux sociaux à propos des difficultés de ramassage des déchets suite à la vague de froid parvienne à calmer tous les esprits. Depuis lundi, l’intercommunale du Brabant wallon reçoit de très nombreux coups de fil de citoyens chez qui le camion n’est pas passé ou encore de communes qui s’étonnent du passage irrégulier des collecteurs.

De quoi agacer le directeur du département déchets de l’in BW, qui tient à relativiser la situation. “Le collecteur a commencé à 6 heures hier (lisez lundi) n’a rien su faire avec les embouteillages et le déneigement qui n’avait pas été fait, explique Étienne Offergeld. À partir de 10h, il a pu rouler un peu plus vite mais il y a un tas de voiries qui n’ont pas pu être collectées. Il travaille par zone et, lorsqu’il ne parvient pas à passer, il réessaie un peu plus tard. Sur une journée complète où les hommes sont occupés à partir de 6h à -8°, c’est clair qu’on n’avance pas comme d’habitude. On fait 60 % de la tournée, même quand on reste 10 heures dehors.”

Si le retard de la veille peut généralement être rattrapé, c’est plus compliqué lors d’une longue vague de froid comme celle qu’on aura toute cette semaine. “On accumule des retards qu’on ne sait plus rattraper, poursuit Étienne Offergeld. Lors d’un épisode neigeux, on fait une longue journée et on rattrape le retard le lendemain et le surlendemain. Mais deux jours d’affilée, c’est impossible à rattraper. Les collecteurs ont une charge de travail standard et on ne peut leur demander de faire 150 % de leurs capacités trois jours d’affilée.”

Dans le cas où vos poubelles ne sont pas ramassées le matin, l’in BW demande de les laisser dehors jusqu’au lendemain 18 heures. Si elles n’ont pas été ramassées, il est demandé de rentrer vos déchets pour ne pas encombrer la voirie, et de les ressortir une semaine plus tard. Et le directeur d’appeler à la compréhension du public. “Ce n’est que six jours. Ma foi, il fait froid, on n’a pas de gros problèmes d’odeurs. Tout le monde doit assumer un minimum de contraintes.”