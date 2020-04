L'intercommunale n'est pas encore mesure de donner plus d'informations sur les collectes à partir lundi 27 avril.

L’intercommunale du Brabant wallon in BW confirme que les collectes de papiers-cartons prévues ce jeudi, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, et vendredi, à Braine-le-Château et Rebecq. L'intercommunale n'est pas encore mesure de donner plus d'informations sur les collectes à partir lundi 27 avril.

L'in BW prévient qu'il peut y avoir des dysfonctionnements dans la collecte des papiers-cartons. La société réalisant les collectes de papiers-cartons (et d’emballages PMC) partout en Brabant wallon et à Braine-le-Comte, s’occupe également des collectes d’ordures ménagères (déchets résiduels et organiques) dans certaines communes. Ces dernières étant prioritaires, cette société ne dispose pas tous les jours du même nombre de camions disponibles pour collecter les papiers-cartons.

Afin de respecter la mesure de distanciation sociale, les camions ne disposent que d’un chargeur (au lieu de deux à l’habitude). Les collectes doivent, par conséquent, être réalisées avec deux fois plus de camions qu’en période habituelle.

L’entreprise de collecte doit en outre composer avec des effectifs réduits.

Les collecteurs sont confrontés à des quantités de papiers-cartons (beaucoup) plus importantes que d’habitude. Leurs journées débutent très tôt et se prolongent jusqu’en soirée. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour en collecter le maximum.