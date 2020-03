Les collectes des ordures ménagères, des sacs PMC et des déchets organiques, le cas échéant, sont par contre maintenues.

Suite à la pandémie de coronavirus, l'intercommunale in BW est contrainte de suspendre jusqu'à nouvel ordre les collectes en porte-à-porte de papiers-cartons sur la totalité du territoire du Brabant wallon. Cette mesure entre en vigueur dès ce mardi.

Vu le personnel en nombre réduit, l'in BW met la priorité à la collecte des déchets résiduels et organiques.

Il est demandé aux habitants qui n'auraient pas encore reçu la consigne de bien vouloir rentrer les papiers-cartons déjà mis sur le trottoir en attendant la reprise de ces collectes.

"L’interruption ne signifie pas que les habitants doivent perdre leurs bonnes habitudes et ne plus séparer les papiers-cartons des autres déchets, ajoute l'interocmmunale dans un communiqué. Les objectifs environnementaux ne doivent pas être oubliés en ces temps difficiles. Mélanger les papiers-cartons à la fraction résiduelle des déchets ménagers ne fera qu’alourdir la facture et charger les collecteurs qui doivent déjà assurer cette mission en équipes amputées de plusieurs unités."

