La Croix-Rouge a déménagé ses collectes et prend toutes les précautions nécessaires.



Habituellement organisées dans les locaux de la maison de retraite du CPAS, les collectes de sang mises sur pied à Nivelles par la Croix-Rouge ne peuvent évidemment plus se tenir dans ce lieu sensible. La Ville, réactive, a proposé la salle des mariages. D’autant plus important que via un communiqué, la Croix-Rouge vient de relancer un appel aux donneurs dans le cadre d’une reprise prochaine des activités dans les hôpitaux.

En terre aclote, le nombre de donneurs n’est pas vraiment un souci. Les collectes sont organisées régulièrement et elles attirent environ 50 personnes par séance, parfois plus.

Mais vu le contexte sanitaire, des précautions spécifiques sont prises. Les donneurs potentiels sont invités à ne pas rentrer dans le local s’ils présentent des symptômes ou s’ils ont été en contact avec une personne touchée par le covid-19, trois personnes maximum sont accueillies pour les dons, le respect des distances de sécurité est rappelé dès l’entrée… "Nous avons des masques et des gants et souvent, les donneurs viennent eux aussi avec des masques, explique Hugo Escouflaire, qui aide aux prélèvements. La plupart, avec de venir ici, sont allés voir sur le site de la Croix-Rouge les précautions mises en place. On a beaucoup d’habitués, mais le contexte fait aussi que certains nouveaux donneurs arrivent, parce qu’ils ont été conscientisés. En tant que professionnels du don de sang, ça nous fait chaud au coeur."