Durant chaque confinement, les commerçants continuent de payer les charges fixes liées à leur magasin, même si la rentrée d’argent est minime, voire nulle. Parmi ces charges, il y a le loyer. Un coût important, et difficile à payer pour certains.

Olivier Fieuw, le gérant du Zèbre à Pois, fait partie d’un groupe d’enseignes dans et hors de l’Esplanade, qui souhaite trouver une solution sur les loyers avec leurs propriétaires afin de survivre à la crise. "On est un groupe de 16 enseignes, et suite au premier confinement, on a envoyé beaucoup de courriers par rapport à nos loyers aux propriétaires pour trouver une solution mais aucun des locataires n’a reçu de réponse", confie-t-il. Parmi eux se trouvent les magasins Oil&Vinegar, Il Gelato ou encore Exki. Ce rassemblement de locataires a décidé d’engager un avocat. "Nous lui avons demandé d’écrire un courrier au nom de tout le monde à nos propriétaires", ajoute-t-il.



A nouveau, il reste sans réponse. Chronologiquement, la première audience devant le juge date du mois d’août. A ce moment-là, les propriétaires ont demandé un report de deux mois. En octobre, ils demandent à nouveau un report de la date d’audience mais celui-ci passe mal auprès du juge. Le 3 novembre dernier, en début de second confinement, la proposition des propriétaires est jugée inacceptable, nous dit Olivier Fieuw. Ce lundi 7 décembre avait lieu une nouvelle audience au tribunal. "Une autre proposition a été exposée, dans le bon sens, à l’amiable, mais nous avons encore émis certaines conditions", continue Olivier Fieuw. La prochaine rencontre aura lieu le 11 janvier 2021.

Olivier Fieuw explique également que certains de ces magasins indépendants, faisant partie du regroupement, sont en train de perdre 40 à 50% de leur chiffre d’affaire à cause de la crise. Mais à présent, il souhaite se focaliser sereinement sur son magasin et la période des fêtes, avant la prochaine étape de la procédure de conciliation.