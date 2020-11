Nous vous demandons d’offrir un beau cadeau de Noël à vos locataires commerçants, offrez-leur le loyer du mois de décembre ! Sans revenus depuis le 1er novembre, certains sont vraiment aux abois, au bord de l’asphyxie et vous leur donneriez là une réelle bouffée d’oxygène !"

La lettre ouverte de l’Association des commerçants de Wavre (ACW) à l’attention des propriétaires de surfaces commerciales est sans équivoque. Celle-ci est plus qu’inquiète quant à l’avenir du commerce, alors que ceux-ci ne pourront rouvrir que le 13 décembre, au plus tôt…

Le service de "click and collect" que plusieurs commerçants ont mis en place est loin d’être la panacée, indique l’ACW. " Bon nombre de ceux-ci ne savent plus quelle solution trouver pour ‘survivre’. Les réserves financières sont épuisées, les stocks sont élevés et non payés encore, le client physique ou en ligne est rare, les aides gouvernementales attendues ne seront qu’une goutte d’eau… ", indique Bernadette Pierre, la nouvelle présidente de l’association.

Outre la suppression du loyer du mois de décembre, l’association des commerçants demande aux propriétaires de revoir leur loyer à la baisse dès janvier. "La relance en 2021 sera difficile, très difficile pour tous vos locataires. Or, ils doivent pouvoir vivre de leur commerce ! Nous sommes certains que vous ne désirez pas perdre vos locataires, que vous ne voulez pas que votre local commercial augmente le nombre de cellules vides du centre-ville."