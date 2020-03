Une bonne dizaine de commerces du centre-ville ont décidé de fermer.

Alors que le Conseil national de sécurité n'a pas (encore) interdit la fermeture des commerces en semaine, les commerçants wavriens prennent tour à tour la décision de fermer complètement leur boutique. Depuis lundi, une bonne dizaine de commerces du centre-ville affichent portes closes. ", lance la gérante de La Lingerie Pierre Alexandra Michaux qui a initié le mouvement.

En prenant cette décision douloureuse, les commerçants espèrent participer à la lutte contre la propagation du coronavirus. "Si tout le monde acceptait la fermeture, on dégagerait rapidement le virus, poursuit la gérante. J’attends qu’on ait un lockdown total et que la fermeture soit la plus courte possible."

La gérante de la boutique Dress Code a tout de même ouvert ses portes ce mardi mais envisage également une fermeture. "J’ai eu quelques clientes ce matin. Ce qui rentre dans mes caisses, c’est toujours ça de prix mais je me dis que ce serait bien de fermer, nous confie Nathalie Lievens qui se laisse jusqu'à mercredi pour prendre une décision. Là où c’est beaucoup plus compliqué, c'est pour mon salon de coiffure ouvert il y a un an. Si l’argent ne rentre pas, j’aurai du mal à honorer mes factures..."

L'échevin salue la décision

L'échevin du Commerce salue la décision courageuse de ces commerçants, qui n'étaient pas (encore) obligés de fermer. "Je pense que c’est du bon sens dans l’état actuel des choses, indique Moon Nassiri. On nous invite à rester chez soi, ce n’est pas évident pour le commerce. Il y a une diminution du chiffre d'affaires, ils sont obligés de mettre au chômage leur personnel. Ceux qui ont pris la décision mesurent bien la situation dans laquelle on se trouve. La majorité des commerçants prend cette décision avec la boule au ventre. Il en va de la responsabilité de tout un chacun de respecter les mesures du fédéral, même s’il n’y a pas encore de décision dans ce sens."