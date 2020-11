Samedi soir, les commerçants wavriens se disaient satisfaits de la fréquentation de la journée.

Dès lundi, les commerces considérés comme "non essentiels" devront fermer leurs portes et ce jusqu'au 13 décembre. À Wavre, l'annonce a fait grincer des dents mais les commerçants ne se sont pas laissés abattre. À peine le comité de concertation terminé vendredi soir, plusieurs d'entre eux ont lancé l'idée d'ouvrir exceptionnellement ce dimanche. Il n'a pas fallu une heure pour qu'une bonne trentaine de commerçants se joignent au mouvement. ", sourit Bernadette Pierre, gérante de la mercerie Jeu de Dames et nouvelle présidente de l'association des commerçants de Wavre.." Dans la foulée, ils ont même mis sur pied une liste de commerces qui livrent et proposent des achats à emporter.