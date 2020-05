Pour la réouverture des commerces ce lundi, le centre-ville de Wavre a été spécialement réaménagé. La rue Haute et la rue du Pont du Christ ont toutes les deux été mises en sens unique et le stationnement y a été interdit. Ceci afin de pouvoir élargir les trottoirs et marcher le long des places de parking, et non plus sur les trottoirs, où les clients doivent attendre si le magasin est complet.

(...)