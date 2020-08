Les commerçants se sont dits satisfaits de l’affluence et sont confiants pour août.

À Wavre, on avait tout prévu pour rendre le centre-ville animé et, surtout, sécurisé à l’occasion du lancement des soldes. Les principales rues commerçantes, la rue du Pont du Christ et la rue Haute, ont ainsi été mises en piétonnier pour permettre aux chalands de déambuler à des distances raisonnables et aux commerçants de sortir des échoppes devant leur commerce. Depuis mercredi, le port du masque est obligatoire dans une large partie du centre-ville et des panneaux le rappellent à plusieurs entrées du périmètre. Côté animation, plusieurs concerts se sont succédé tout au long du week-end sur la scène installée sur la place Cardinal Mercier. La plupart des magasins sont restés ouverts jusqu’à 20h samedi et dimanche.