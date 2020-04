L’association des commerçants a proposé à ses membres d’expliquer leur quotidien.

Avant même la période de confinement, tout n’était pas rose pour les commerçants wavriens qui subissent déjà la concurrence avec les centres commerciaux et le commerce en ligne et la problématique des parkings, dont on ne reparlera pas ici, tant son impact sur la santé du commerce wavrien est contesté. Mais avec la fermeture imposée depuis plus d’un mois, la situation est encore plus critique.