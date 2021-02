« Aimer, c’est savoir dire je t’aime sans parler », « Je t’aime », « Les enfants dans le noir font des bêtises. Les bêtises dans le noir font des enfants ». À l’occasion de ce week-end de Saint-Valentin, les commerçants wavriens avaient décidé de déclarer leur flamme à leurs clients. Des déclarations tantôt enflammées, tantôt plus classiques, parfois mêmes un peu coquines que les clients pouvaient lire sur la devanture des différents commerces.

Une initiative plutôt sympa complétée par une véritable déclaration d’amour, criée et chantée dans les rues par les « Crieurs d’Amour ». Une joyeuse troupe de comédiens amateurs venus sortir le grand jeu au nom de l’association des commerçants wavriens.

« On leur a demandé de venir à Wavre en ce week-end symbolique pour montrer que nous, commerçants, on ne serait rien sans eux, nos fidèles clients », explique Bernadette Pierre, à la tête de l’association.

© G.VBG

« Nous sommes tout à vous pour vous chérir, vous adorer, vous vénérer. Nous sommes épris de vous, notre plus belle histoire d’amour… c’est vous ! ». Voilà quelques phrases de la longue déclaration criée et chantée par les Crieurs d’Amour Patrick, Jacques, Philippe et Christine au nom des commerçants wavriens.

« On est là pour délivrer un mot doux, mettre en scène une déclaration enflammée ou tout autre message positif, explique Patrick Eberhaerd des Crieurs d’Amour. Ici on est à Wavre pour charmer les clients, mais on a déjà voyagé à 25 reprises dans les environs. Nos petits plus ? La musique, de la magie et de la bonne humeur. On se fait plaisir en même temps qu’on fait plaisir aux gens. »

Une belle manière également de clôturer cette période de soldes d’hiver dans la joie et la bonne humeur. « Le bilan n’est pas hyper-bon, mais pas mauvais non plus, conclut Bernadette Pierre. Comme le mode de vie des gens a changé, leurs achats également. Par exemple, on a observé une explosion des ventes de pantoufles au détriment des chaussures. Et certains commerces ont plus tiré leur épingle du jeu que d’autres, comme toujours. Les loisirs créatifs ont par exemple cartonné. Mais c’est normal, les gens restent chez eux et tentent de s’occuper. »