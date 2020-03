L’Association des commerçants de Wavre a écrit un courrier au ministre Ducarme.

Avant même le confinement total décidé le 18 mars dernier, beaucoup de commerces wavriens avaient fait preuve de bon sens. Face à la propagation du coronavirus et au peu de fréquentation de leur boutique, ils avaient préféré fermer.

Une décision prise à contrecœur, alors que la période est difficile pour les commerces de détail. En mars, pratiquement toutes les collections de la saison printemps/été sont rentrées. " Les rayons sont remplis et les dettes aux fournisseurs sont à leur sommet, rappelle l’Association des commerçants de Wavre (ACW). Heureusement, les ventes de début de saison démarrent à ce moment-là aussi ! La saison va s’étaler sur cinq mois, et dégager de la rentabilité. Les factures se paieront au fur et à mesure. "

Ça, c’est pour le scénario habituel. Sauf que le coronavirus est passé par là et est venu bouleverser le schéma. L’ACW salue les décisions du gouvernement de reporter les délais de paiement de la TVA, du précompte professionnel et la promesse d’une aide unique et forfaitaire de 5 000 euros. Mais cela ne suffira pas à sauver les commerces, estime l’association.

Dans un courrier adressé aux ministres fédéraux et wallons en charge de l’Économie, des Indépendants et des PME, l’association des commerçants préconise de ne pas permettre de rabais, de prix barrés, de présoldes et autres artifices de vente à la réouverture des commerces. Elle demande aussi de reporter le début des soldes d’été au 15 août 2020. " Cela donnera aux commerces une durée de saison de vente rentable plus longue, équivalente à ce qu’elle est habituellement. "

Ce lundi, le ministre fédéral des Indépendants et des PME, Denis Ducarme, s’est dit personnellement favorable au report des soldes d’été, réclamé par l’Union des classes moyennes (UCM).