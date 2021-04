On l’entend souvent : l’enseignement communal est gratuit. Alors certes, c’est plus ou moins un fait pour les parents mais par contre, pour que cet enseignement soit “gratuit”, il faut tout de même que les coûts qui y sont liés soient pris en compte. Et là, ce sont les communes qui entrent en ligne de compte.

Durant ces congés scolaires, le député humaniste André Antoine a pris le temps d’éplucher les comptes 2019 des communes afin de prendre conscience des dépenses réalisées par les autorités communales en vue de fournir un enseignement de qualité. Et pour le Perwézien, le constat est clair : “L’enseignement libre est le parent pauvre du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport aux moyens publics dont disposent les deux réseaux officiels.”