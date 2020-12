La gestion de l’eau, cet or bleu indispensable, a pris une place de plus en plus importante au sein de l’inBW. Si bien qu’un important projet pilote va être lancé début 2021 : celui des compteurs intelligents. "Nous allons tester différentes technologies du côté de Wavre, confirme Yves Renson, le directeur du département eau potable à l’intercommunale. L’idée est de déterminer quelle technologie est la meilleure en les testant sur une centaine de compteurs avec, pour but, ensuite, de l’étendre en fonction des résultats."