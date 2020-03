Une des commanderies de la confrérie de la tarte al djote a tasté malgré le confinement.

Un des éléments qui apportent toute sa crédibilité au classement des meilleurs fabricants établi par la confrérie de la tarte al djote est la régularité des tastes. Ces séances de dégustation, auxquelles participent plusieurs confrères, répartis en cinq commanderies, permettent d’appliquer différents critères aux produits, qui sont dégustés à l’aveugle.

Le système est simple et efficace : celui qui reçoit les autres va acheter des tartes dans un point de vente mais sans révéler cette provenance aux goûteurs. Tous ensemble, ils apprécient alors la qualité de la pâte, de la makayence, l’authenticité du fromage, l’arôme à chaud, le rapport entre le poids et le diamètre, etc. Et des points sont attribués par chacun.

Pour cause de confinement, ces réunions auraient pu être compromises. Sauf que, jeudi soir, la commanderie à laquelle appartient le Grand Bailly Christian Dalne a tenté le taste par vidéoconférence.

Chacun est donc resté chez soi et a reçu une tarte différente, mais a pu échanger en direct et confronter son avis par WhatsApp avec les autres confrères. Avec également un petit reportage en temps réel sur Facebook.

" Ce n’est pas tout à fait la méthode habituelle mais les critères ont été appliqués sérieusement, et nous avons pu passer un moment ensemble, confirme le Grand Bailly. C’est un peu original, et ça permet aussi d’expliquer comment nous fonctionnons. C’était un essai et ça s’est bien passé, j’espère que d’autres commanderies vont s’y mettre aussi si ce confinement perdure ."