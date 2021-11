Une double crise - sanitaire et économique - amène de plus en plus de citoyens à faire appel aux centres publics d’action sociale (CPAS). Entre décembre 2019 et décembre 2020, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) en Wallonie a augmenté de plus de 3 000 unités, rapportent les services du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS).

(...)