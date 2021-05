Dans son rapport quotidien, l’institut national de santé publique Sciensano donne de très nombreux indicateurs épidémiologiques relatifs à la crise du coronavirus. Beaucoup de chiffres, comme les cas, les hospitalisations et les vaccinations, sont détaillés par commune et par province. Mais, depuis le début de la crise, un indicateur échappe toutefois à la règle, c’est le nombre de décès. Ce chiffre ne pas va en effet pas plus loin que l’échelle nationale et régionale. Impossible donc de connaître le nombre de décès liés au virus dans les provinces.

Si l’on n’a pas le nombre précis de décès qu’a entraîné le coronavirus dans la province, il est toutefois possible de s’en faire une idée. C’est l’exercice auquel s’est prêtée la Fondation économique et sociale du Brabant wallon (FESBW) qui vient de sortir son ouvrage “Le Brabant wallon en chiffres”, en collaboration avec l’in BW. Sur base des chiffres de l’office belge de statistiques, les auteurs ont comparé les chiffres de la mortalité en Brabant wallon en 2020 avec ceux de 2016-2019.

