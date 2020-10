Les décisions prises au conseil communal de Tubize à présent disponibles sur la toile Brabant wallon J.Br. La Ville a décidé de s'inscrire sur la plateforme "deliberations.be" afin de donner accès à tout le monde aux décisions prises lors des conseils communaux. © Brys

Tous les mois, on ne peut pas dire que ce soit la grande foule lors du traditionnel conseil communal. Pour autant, certains Tubiziens souhaitaient avoir accès aux décisions prises par les autorités communales lors de ces séances publiques. Ce sera désormais possible. "Parce que la transparence est la clé d’une bonne communication avec les citoyens, le Collège communal est heureux d’annoncer l’adhésion de la Ville de Tubize à "déliberations.be"", explique le Collège communal de la cité du Betchard.



En effet, depuis ce vendredi 2 octobre, la cité du Betchard est devenue l'une des trois premières villes à utiliser cette plateforme dynamique conçue par iMio. Concrètement, elle permet à la Ville de donner plus de transparence aux décisions soumises aux autorités communales, d’en faciliter l’accès et de favoriser la participation citoyenne. "Aujourd’hui, nous mettons donc à disposition des citoyens l’ensemble des décisions et projets de décisions du Conseil communal (en séance publique), dans le respect des dispositions légales", continuent les autorités communales au travers d'un communiqué de presse.



L'idée est aussi de permettre aux citoyens de mieux comprendre le (long) cheminement pour qu'un projet aboutisse. "Entre un souhait/une idée et sa concrétisation, il y a du temps, du travail, des obligations légales, des limites budgétaires, des contraintes, des imprévus,... Bref, tout un contexte qu’il est important de laisser entrevoir au citoyen afin de lui permettre de comprendre au mieux l’évolution de sa Ville."



Pour tout savoir sur les prochaines décisions qui seront prises lors des conseils communaux, une seule adresse à présent: www.deliberations.be/tubize.