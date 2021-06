Après les gros succès populaires en 2018 et 2016, le Royal La Hulpe Sporting Club remet en place les diffusions des matchs des Diables, mais en comité plus restreint, évidemment.

Comme le dit très justement le club de football de La Hulpe au moment d’annoncer l’événement : “la vie reprend”. Tout doucement, serait-on tenté d’ajouter et au meilleur des moments, du moins pour certains. Alors que le début de l’Euro “2020” approche à grands pas, le Royal La Hulpe Sporting Club vous propose d’assister à la retransmission des matchs des Diables sur grand écran !

Comme lors de la Coupe du Monde 2018 ou de l’Euro 2016, mais évidemment, en respectant toutes les règles sanitaires en vigueur. “Si les règles évoluent encore et qu’on peut accueillir jusqu’à 1.000 personnes à un moment donné, on est prêts, on a déjà eu des milliers de personnes ici lors des grandes compétitions précédentes, espère Pierre-Paul Vertsappen, le responsable sportif du club. Mais en attendant, on respectera évidemment les protocoles sanitaires en place et les consignes de la commune – qui nous aide dans l’organisation de cet événement. Que ce soit pour les retransmissions des matchs ou pour : “La Brasserie de l’Euro”.”

Car oui, le club de foot la hulpois ne s’est pas contenté d’un seul événement, mais en a mis carrément mis deux sur pied simultanément. Le premier permettra à un maximum de 400 supporters d’assister aux trois premiers matchs des Diables en plein air et dans une superbe ambiance (les 12, 17 et 21 juin). Le second : “La Brasserie de l’Euro” permet aussi de venir voir les matchs, mais en profitant d’un menu (entrée, plat, dessert) servi au sein du club house – en terrasse (30 personnes maximum) ou à l’intérieur (50 personnes).

Si vous voulez assister à l’un ou à l’autre, ne traînez pas. Pour les retransmissions de matchs, les entrées sont fixées au prix de 5 euros et réservées aux seuls La Hulpois et membres du club jusqu’au 8 juin. Pour “La Brasserie de l’Euro”, le prix est lui de 30 euros par personne. Les réservations sont évidemment obligatoires.

“On espère évidemment que la météo soit de la partie et surtout que les Diables aillent le plus loin possible, pour ajouter encore d’autres dates au calendrier”, conclut Pierre-Paul Vertstappen.