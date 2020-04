Le groupe de concertation des acteurs de l’enseignement (regroupant les ministres, les pouvoirs organisateurs de l’enseignement, les syndicats et les associations de parents) s’est réuni mercredi pour déterminer les conditions d’un retour possible à l’école. Même si aucune décision n’a encore été prise, il est question d’une reprise partielle des cours à partir du 18 mai pour les élèves en dernière année du secondaire et du primaire. Le port du masque serait généralisé et les cours se donneraient à des classes de maximum dix élèves.

Ce scénario, qui doit encore être validé par le Conseil national de sécurité ce vendredi, fait déjà bondir plusieurs directions d’école du Brabant wallon. D’après un coup de sonde du CDH brabançon auprès d’une quinzaine de directeurs, la toute grande majorité d’entre eux sont défavorables à une reprise des cours pour cette année scolaire.

(...)