Les ZIT ont permis d’éviter les problèmes d’inondations et l’échevin Pierre Anthoine entend relancer prochainement les brigades-éclaireurs.

Samedi soir, c’est une ville entière qui a retenu son souffle pendant toute la nuit. On le sait, dès qu’il pleut, tous les regards sont tournés vers la cité du Betchard. Mais cette fois-ci, l’orage n’a pas causé d’importants dégâts. Bien évidemment, quelques caves ont été inondées et certains particuliers ont constaté des coulées de boue.

Mais en règle générale, le pire a été évité grâce aux différents dispositifs qui ont été mis sur pied ces dernières années. Et pour s’assurer que tout fonctionnait bien, Pierre Anthoine, l’échevin en charge de la Lutte contre les inondations, s’est rendu sur place aux quatre coins de Tubize. " En passant dans les rues, j’ai vu quelques caves inondées mais dans l’ensemble, nos zones d’immersion temporaire (ZIT) ont bien fonctionné, se réjouit-il. Nous essayons aussi d’analyser la situation des bassins d’orage pour savoir s’ils ont joué un rôle pour épargner les nouveaux quartiers."