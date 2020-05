Des conditions d'accès et consignes particulières ont été édictées.

Les domaines provinciaux du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve et du château d'Hélécine seront à nouveau accessibles au public dès lundi, ont annoncé, dimanche, sur les réseaux sociaux les responsables des deux sites brabançons wallons. Fermés depuis le 19 mars en raison de la pandémie du coronavirus, les domaines provinciaux louvaniste et hélécinois rouvriront leurs portes ce lundi 4 mai, en journée. Des conditions d'accès et consignes particulières ont été édictées en vue du respect des consignes gouvernementales. Moyennant l'application des distanciations sociales de rigueur, il est notamment autorisé de s'y promener, d'y pratiquer le jogging, mais strictement interdit de s'asseoir ou pique-niquer.

En ce qui concerne précisément le site d'Hélécine, une entrée unique s'effectuera par le parking P1, sur la droite du château. La pêche y est permise de 8h à 17h, un étang étant réservé à la pêche à la truite et un second aux abonnés. Seuls les paiements par carte bancaire sont acceptés. Une roulotte sanitaire a été installée à l'arrière du château. La plaine de jeux et le mini-golf restent fermés. Point central du parc hélécinois, le "Pop Up Bar" proposera exclusivement des produits à emporter. L'aire de détente pour les chiens pourra accueillir simultanément deux animaux accompagnés, durant un quart d'heure maximum.

Au domaine du Bois des Rêves, une entrée unique est également prévue par le parking P1. La pêche y est permise de 8h à 18h, exclusivement sur réservation téléphonique. Seuls les paiements par carte bancaire sont acceptés. Des boissons et snacks à emporter seront disponibles. L'aire de détente pour les chiens pourra accueillir simultanément deux animaux accompagnés, durant un maximum de vingt minutes.