Parmi les 12 projets que s'est fixé le collège communal de La Hulpe, on retrouve également celui de la redynamisation du centre-ville, lié avec le développement des infrastructures scolaires. "Nos deux écoles communales ont les mêmes problèmes, explique Christophe Dister, le bourgmestre. Des problèmes d’infrastructures, trop petites et dépassées, et de places."

Du coup, deux options sont envisagées : la rénovation et l’agrandissement des structures actuelles ou la création d’un nouveau pôle scolaire, qui réunirait les deux écoles en une structure, en face du centre sportif actuel. "Les deux options ont des avantages et désavantages et sont imaginables. Mais on ne décidera rien dans ce dossier sans une consultation citoyenne qui sera mise en place à la fin du mois de septembre", continue le bourgmestre.

En cas de création du nouveau pôle scolaire, les bâtiments existants - centenaires pour les Colibris - seraient probablement abattus. Pour faire place, par exemple, à un grand parc.