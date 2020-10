Depuis mercredi, les écoles secondaires ont arrêté les cours en présentiel et les élèves doivent continuer à suivre l’enseignement en utilisant les nouvelles technologies : certains reçoivent des travaux à réaliser et à renvoyer aux différents profs qui les préparent, d’autres assistent aux cours en direct par écran interposé.

À condition, évidemment, que le matériel soit disponible à domicile et que le réseau soit suffisamment performant, à l’heure où peut-être plusieurs membres de la famille doivent travailler via Internet, soit pour l’école, soit dans un cadre professionnel.

À Villers-la-Ville, une solution originale est proposée aux élèves de secondaire qui ne seraient pas correctement équipés. Les écoles communales de Marbais et de Villers mettent à disposition leur salle informatique, où se trouvent une quinzaine d’ordinateurs. Plutôt sympa pour les “grands” de retourner dans son ancienne école ou dans celle fréquentée encore par des petites sœurs ou petits frères.

Ces salles sont accessibles durant les heures scolaires (infos au 071/87.95.95 pour Marbais et 071/87.50.44 pour Villers) et il est demandé aux élèves de secondaire de s’équiper d’écouteurs et de masque.

“Nous avons veillé au respect de tous les protocoles, et il y aura une séparation physique entre les élèves de ces écoles et ceux du secondaire, précise le bourgmestre Emmanuel Burton. Pour l’instant, nous avons surtout des demandes pour après les vacances, si l’enseignement à distance continue. On va voir dans quelle mesure ce sera possible.”