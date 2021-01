Une étude suédoise l’a encore prouvé il y a quelques jours : les établissements scolaires ne constituent pas des lieux de propagation ou de contamination du coronavirus. Les écoles avec des enfants de moins de 15 ans, seraient même des endroits où ces risques seraient bien moins élevés qu’ailleurs.

Pourtant, ces résultats et d’autres observations antérieures, n’empêchent pas certains – notamment en Flandre – de pointer les écoles comme principales sources de contamination du covid-19.

Du coup, pour faire taire ces rumeurs, l’UCLouvain, l’Uliège et l’ULB ont décidé d’unir leurs forces à travers une grande étude menée dans des écoles situées en Fédération Wallonie Bruxelles.

“On veut démontrer que les écoles en tant que telles ne sont pas des lieux de propagation du virus, explique Annie Robert, épidémiologiste à l’UCLouvain. Bien sûr, on ne niera pas que des contaminations et/ou de propagation s’y déclarent. Mais il ne faut pas oublier qu’un certain nombre d’activités entourent les écoles. Notre but, c’est donc de démontrer par ces tests que les risques sont bien plus faibles par rapport à d’autres environnements. Surtout chez des enfants âgés de moins de 15 ans. Et même au sein du personnel enseignant, comparativement aux autres professions. Comme d’autres chercheurs l’ont démontré en Suède.”

Une étude qui commencé par des premiers tests réalisés à l’Institut Saint-Léon de La Hulpe ce jeudi. “Ce sont les élèves de primaires qui ont été invités à passer ces premiers tests, évidemment sur base volontaire, tout comme leurs professeurs, explique Isabelle Chrispeels, la directrice de l’école. Dans la pratique, trois quarts de parents avaient donné leur accord pour cette première série de tests : sanguins et salivaires.”

Des tests auxquels s’est ajoutée une enquête, histoire de mettre en rapport les résultats et les habitudes des élèves. “Ça a donc été un peu plus long aujourd’hui. Ensuite, ces tests vont continuer toutes les semaines pendant 6 semaines. Ce qui devrait permettre d’apporter des réponses quant aux origines des contaminations. Pour voir d’où vient le virus quand un élève en est porteur. Si le virus provient de l’extérieur ou de l’intérieur de l’école, etc.”

Autant de questions sur lesquelles se pencheront les chercheurs dans les semaines à venir et qui permettront de lever les doutes, même parfois présents au sein du corps enseignant. “On a eu des cas de coronavirus : des élèves, des professeurs. On a donc dû fermer des classes alors qu’on avait pris toutes les mesures de précaution nécessaires et qu’on applique tous les gestes barrières. Donc il n’y a plus de crainte, mais des questions se posent et j’espère qu’on aura des réponses claires grâce à cette étude”, conclut Isabelle Chrispeels.