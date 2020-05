Un collège extraordinaire a entériné la décision d’un report de la rentrée des primaires

Lundi, en théorie, les élèves de sixième primaire rentrent dans les écoles. A Nivelles, on n’avait pas compté ses heures pour que tout soit prêt. A la Maillebotte et à Bornival, avec deux classes de sixième dans lesquelles pratiquement tous les élèves avaient indiqué qu’ils seraient de retour, un système avait été imaginé en divisant les classes en quatre groupes pour respecter toutes les consignes.

Sachant que les garderies sont en même temps organisées, il a fallu élaborer un dispositif pour limiter les croisements. Un groupe par jour durant la semaine pour chacune de ces écoles, ça collait. A Bornival, la petite école ne comptait qu’une toilette et qu’un évier: la Ville a donc dû louer le matériel nécessaire. Mais il y a bien d’autres contraintes à respecter…

« Nous avons reçu une check-list de 11 pages avec 10 points par page, confirme l’échevine de l’enseignement, Isabelle Bourlez. Ce n’était pas évident mais nous étions prêts. Seulement, le premier point de la première page, c’est la mise à disposition de masques pour tous les enfants et des enseignants. Et on nous dit qu’ils arriveront au plus tôt dimanche. Sans véritable certitude, donc, alors que ce sont des masques en tissu et qu’ils doivent être lavés avant d’être utilisés. Dans ces conditions, rentrer lundi, c’est impossible. »

Retarder d’un jour remettait en cause l’organisation déjà élaborée. Finalement, en collège vendredi matin, la Ville a décidé de remettre la rentrée des élèves de sixième primaire d’une semaine: ce sera donc le 25 mai dans les écoles communales aclotes. Et les autres classes qui devaient rentrer le 25 arriveront elles une semaine plus tard également.