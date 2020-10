Les élèves de l'école communale de la rue de Saintes à Quenast évacués suite à une odeur de gaz Brabant wallon J.Br. Les élèves ont été mis en sécurité et ont pu réintégrer l'établissement scolaire dans l'après-midi. © DR

Petit moment de panique ce lundi matin du côté de Rebecq.



En effet, suite à une odeur de gaz détectée dans l’école communale de la rue de Saintes à Quenast, et afin de ne prendre aucun risque, tous les élèves de l’établissement scolaire ont été évacués et transférés vers la salle communale de Quenast où ils étaient en sécurité.



Rapidement sur place, les pompiers et les forces de police ont analysé la situation. Le dispositif de sécurité a été levé dans la journée et les élèves ont pu réintégrer l'école dans l'après-midi.