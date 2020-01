Les trajets vers les piscines de Waterloo ou Rixensart sont à nouveau assurés.

Bonne nouvelle pour les élèves de maternelles et primaires des Colibris ! Les cours de natation ont repris. Ils avaient été interrompus à cause du bus communal à nouveau en panne. La semaine dernière, Éric Pécher (Ecolo) a d’ailleurs interpellé la majorité pendant le conseil communal. "Le bus communal est à nouveau en panne, cela fait 2 mois que les primaires et maternelles de l’école Les Colibris n’ont plus été à la piscine. Je trouve ça scandaleux, ce bus n’est absolument pas fiable, il est en panne tout le temps. "

Une situation arrangée depuis, mais qui n’a pas fait rire Christophe Dister, le bourgmestre. "Dire que ça fait 2 mois que les enfants ne vont plus à la piscine, ce sont des conneries. Il faut comprendre qu’il y a eu les vacances et la semaine blanche. J’en sais quelque chose, mes enfants sont aux Colibris. Ils ont donc peut-être manqué 3 semaines au maximum. De toute façon, on ne laisserait pas une telle situation se prolonger, comme certains pourraient le sous-entendre. Soit on arrange le bus, soit on trouve des solutions de location. "

Le vieux bus communal qui arrive en fin de cycle ne devrait bientôt plus poser de problèmes. " On va essayer de le tirer encore 6-7 mois et puis de s’en débarrasser, conclut Christophe Dister. La piscine sera alors opérationnelle et les enfants pourront s’y rendre à pied, ou en bus via des locations pour les plus jeunes ou en hiver ."