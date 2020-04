Les élèves des écoles de La Hulpe envoient des dizaines de messages à leurs professeurs © DR Brabant wallon Vanbellingen Gérald

Pour pallier l’absence de cours, les écoliers envoient photos, dessins et vidéos.





Une superbe initiative a été lancée il y a peu à La Hulpe et elle remporte, sans surprise, un énorme succès. Son principe est simple et diablement efficace. La commune a tout d’abord lancé un appel aux associations de parents des différentes écoles présentes sur son territoire. Le but ? Demander aux enfants de faire un dessin, un bricolage ou encore d’adresser quelques mots à leurs professeurs. Pour ensuite les publier sur Facebook.