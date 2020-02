Genappe Les locaux inaugurés mercredi soir seront opérationnels après les congés de carnaval.

À l’étroit depuis plusieurs années, les élèves et les enseignants de l’école communale d’Houtain-le-Val auront un peu plus de place, après les congés de carnaval. Certains d’entre eux pourront occuper le bâtiment de l’ancienne poste du village, situé juste à côté de l’école et qui en est devenu une extension.

Le bâtiment a été inauguré mercredi soir. Il est resté pas mal de temps à l’abandon, au point qu’une partie des planchers des étages s’étaient effondrés. "La façade est superbe mais avant, d’en bas, on voyait le toit", confirmait sur place le bourgmestre Gérard Couronné.

La commune a racheté cette ancienne poste et a décidé de la rénover en 2017, pour étendre l’école. Rien que les travaux de gros œuvres ont coûté 127 000 euros et la facture finale, finitions comprises donc, se monte à 253 000 euros. La Ville avait sollicité la Fédération Wallonie-Bruxelles et elle a été entendue : elle a pu bénéficier de subsides pour 70 % du montant total des travaux. "Quand je suis devenue échevine, ma première visite dans les bâtiments scolaires, c’était à Houtain, s’est souvenue Stéphanie Bury avant de couper le ruban inaugural. On a vu qu’il y avait un beau projet à concrétiser dans ce bâtiment et nous y sommes arrivés. Je remercie l’équipe pédagogique pour sa patience : ce n’était pas évident de travailler dans des classes où on se sent de plus en plus à l’étroit, et avec un chantier en cours juste à côté…"

Une extension en réflexion

Concrètement, l’ancienne poste accueillera une classe de première maternelle et comme le local est très grand, une autre partie pourra aussi servir de coin pour les siestes et pour l’organisation d’ateliers. Voilà qui devrait faire un sacré changement pour les élèves, qui occupent pour l’instant… l’ancien réfectoire de l’école.

Le premier étage, lui, accueillera une salle de psychomotricité. Auparavant, c’est une partie de la salle de gym qui remplissait cette fonction. Le deuxième étage, lui, propose une salle polyvalente pour les travaux de groupe. Il pourrait recevoir une autre affectation plus tard.

L’inauguration ne marque pas la fin des travaux pour l’école qui accueille plus de 130 élèves : une nouvelle classe sera ajoutée à côté de la salle de gym après les vacances de Pâques, et la Ville réfléchit aussi à une extension dans les combles.

V.F.