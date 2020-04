Les recyparcs ouvriront toujours cinq jours par semaine mais du mardi au samedi.

Depuis une semaine, les parc à conteneurs du Brabant wallon ont rouvert leurs portes et, malgré quelques couacs informatiques dans la prise de rendez-vous, tout s'est globalement bien déroulé. Pour rappel, seuls les déchets verts et les papiers-cartons sont acceptés et une seule matière est autorisée par passage.

Vu la maîtrise de la situation, l'in BW, propriétaire des recyparcs, a décidé de faire preuve d'un peu plus de largesse pour les deux prochaines semaines. Les encombrants et le bois seront acceptés dès la semaine prochaine, en plus des autres matières déjà tolérées. Mais un maximum de deux matières seront autorisées par passage. En outre, les prises de rendez-vous ne seront plus nécessaires pour se rendre au parc. "Vu le nombre de matières qui seront acceptées et de la durée de visite, il n’est plus possible de prévoir des rendez-vous, précise Étienne Offergeld, directeur du département déchets à l'in BW. L'accès aux parcs sera limité à trois véhicules par préposé. Le nombre maximum de véhicules autorisés simultanément variera donc entre six pour les petits parcs et neuf pour les grands."

Autre changement : les recyparcs ouvriront toujours cinq jours par semaine mais du mardi au samedi car de plus en plus de personnes reprennent le travail. L'in BW ne peut rouvrir six jours par semaine comme avant vu les effectifs réduits.

Les autres conditions restent les mêmes : le port du masques est obligatoire tant pour le personnel et les usagers ; le port de gants est recommandé ; et le volume des déchets est limité à 2 m³.