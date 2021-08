C’est par une fête particulière, avec des danses, animations et présence d’une série de châteaux gonflables que la plaine de vacances 2021 s’est terminée vendredi à Nivelles. Elle a duré sept semaines et a accueilli quelque 300 enfants, représentant 175 familles. Les places étaient limitées, vu l’organisation en bulle toujours nécessaire vu la situation sanitaire. Sur toute la durée des activités, 53 animateurs ont encadré les jeunes.

“L’an dernier, les bulles étaient fixées à 50 personnes animateurs compris, explique l’échevine aclote de la jeunesse, Isabelle Bourlez. Cette fois, il s’agit de 50 enfants, les animateurs ne sont pas comptés à l’intérieur, ce qui nous a permis d’accueillir un peu plus de jeunes. En 2020, pour qu’un maximum de monde profite de la plaine, on a décidé que les enfants d’une même famille ne pouvaient pas rester plus de deux semaines. Cette année, on est passé à trois semaines.”

La ferme de l’Hostellerie a accueilli deux “bulles” composée en fonction des tranches d’âge, et les plus grands en ont formé une troisième à la ferme de Baulers. Pas le choix puisqu’il faut des sanitaires séparés, des zones de jeux où on ne se mélange pas, des sanitaires distincts…

Le but était, en cas d’infection covid, de ne pas devoir fermer toute la plaine. Il n’y a pas eu de souci à ce niveau et l’expérience de séparer les plus âgés des plus jeunes avec un lieu spécifique a donné de bons résultats : même si le covid disparaît enfin l’an dernier, ce dispositif sera probablement reconduit.

Comme dans les autres communes, la situation sanitaire a également limité les possibilités de grandes excursions à l’extérieur mais il y a d’autres possibilités en terre aclote, et les animateurs ont également dû faire preuve d’imagination pour faire face à des conditions météo peu évidentes.

Quand le ciel l’a permis, les jeunes se sont notamment initiés au tir à l’arc avec un passionné qui n’a pas compté son temps, et ont eu droit à une activité “paint ball”. Mais en intérieur, ils ont également participé à des ateliers théâtre en collaboration avec Bas les Masques, ils sont allés au cinéma en ville, et également à la piscine.

V.F.