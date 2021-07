Selon David da Câmara, l’échevin des voiries, ceux-ci seront bientôt rénovés. « On y travaille. Le ciment se dégrade l’hiver à cause du sel et il se pulvérise. Nous avons déjà dû rénover plusieurs fois », explique l’échevin.

Les équipes de la commune s’attèlent à analyser quel matériau sera le plus résistant pour éviter que le béton ne s’abiment à nouveau. « Les travaux seront terminés pour l’hiver. On y mettra soit à nouveau du béton ou de la pierre », ajoute-t-il.