L’UCLouvain propose la possibilité à la trentaine d’étudiants de rentrer en Belgique.

Alors que l’épidémie de coronavirus se propage et affecte surtout l’Italie avec 400 contaminations et douze morts, des mesures de confinement ont été prises dans les régions de la Lombardie, de l’Emilie Romagne, du Piémont et de la Vénétie pour tenter de freiner l’épidémie dans le nord. Dans ces quatre régions, il a été décidé de fermer les écoles et les universités, jusqu’au 1er mars. C’est le cas notamment des universités de Milan, de Bologne, de Padoue et de Turin.

Une trentaine d’étudiants de l’UCLouvain est actuellement dans cette partie de l’Italie pour un échange Erasmus durant ce quadrimestre. Certains étudiants ont souhaité rester en Italie en suivant les cours à distance que les universités ont organisés, d’autres ont postposé leur voyage, d’autres encore ont préféré rentrer pour reprendre les cours à l’UCLouvain.

Du côté de l’université, on leur propose la possibilité de rentrer en Belgique s’ils le souhaitent. “Toutes nos facultés ont contacté leurs étudiants individuellement qui se trouvent dans le nord de l’Italie pour s’assurer qu’ils vont bien, pour qu’ils puissent exprimer leurs difficultés, explique Dominique De Jaeger, coordinatrice académique des échanges internationaux à l’UCLouvain. On leur demande évidemment de suivre les recommandations des autorités publiques locales et des universités. L’étudiant qui souhaite rentrer parce que le suivi des cours n’est pas possible ou parce qu’il est en difficulté personnelle peut rentrer et sera réintégré aux cours.”

À l’heure d’écrire ces lignes, on ignore encore si les cours pourront reprendre la semaine prochaine dans les universités du nord de l’Italie. L’UCLouvain est en contact quotidien avec les responsables des facultés sur place pour s’assurer de la continuité des cours dans les prochaines semaines. “On suit la situation sur le plan sanitaire mais aussi et surtout sur le plan académique, poursuit la coordinatrice. S’il y a un problème au niveau académique, si les cours ne sont pas rassurés, c’est à nous de trouver des solutions.”

Rappelons qu’à ce jour, le SPF Affaires étrangères, ne déconseille pas les voyages en Italie.

Notons enfin que des mesures ont par ailleurs été prises par l’UCLouvain pour réorienter les quatre étudiants qui avaient prévu de se rendre en Chine.