L’Assemblée générale des étudiants mène un sondage aux résultats inquiétants.

Depuis trois semaines, tous les cours des universités francophones se donnent à distance, pour éviter la propagation du coronavirus. Les étudiants peuvent suivre des vidéos, des podcasts et des cours en ligne en simultané mais, pour certains, le confinement à la maison peut s’avérer très difficile.

C’est ce qu’a voulu dénoncer l’Assemblée générale des étudiants (AGL) à travers des témoignages vidéo d’étudiants en difficulté. Une première vidéo a été diffusée il y a quelques jours, dans laquelle on pouvait découvrir le témoignage de Lara, étudiante en langue romane qui a perdu son job aux restos universitaires, ou encore celui de Sirga, étudiante en première année de biologie et originaire de Court-Saint-Étienne, qui doit se partager un ordinateur entre ses cinq frères et soeurs et sa maman.

(...)