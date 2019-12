La salle pourra servir encore temporairement à certaines activités culturelles, tout en devenant une salle de cours et d'examen.

Les membres du collectif et les étudiants qui occupaient à Louvain-la-Neuve la salle Salmigondis pour protester contre le changement d'affectation du local culturel par l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) ont quitté les lieux dans la nuit de dimanche à lundi. Le vice-recteur aux affaires étudiantes Philippe Hiligsmann et le président de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) Arnaud Huberty ont annoncé qu'un accord avait été trouvé. La salle pourra servir encore temporairement à certaines activités culturelles, tout en devenant une salle de cours et d'examen. L'accord qui est intervenu entre l'Université et le collectif qui protestait contre la réaffectation de la salle en "learning center" prévoit que la salle Salmigondis sera bien réaffectée: dès le 7 janvier, elle accueillera certains examens et deviendra ensuite un local de cours et d'étude, vu l'augmentation du nombre d'étudiants dans le secteur des sciences et technologies.

Cependant, durant le deuxième quadrimestre, elle pourra encore accueillir certaines activités culturelles des étudiants, compatibles avec la nouvelle affectation décidée par l'Université.

Il s'agit donc d'une sorte de période transitoire concédée aux étudiants. Durant celle-ci, le collectif et l'Université continueront à se concerter pour trouver les meilleures solutions afin de continuer à héberger les activités culturelles estudiantines. L'Université s'est également engagée à financer, durant les quatre années à venir, une bonne partie du différentiel de coût que pourrait entrainer la délocalisation de ces activités étudiantes vers d'autres salles.

La salle Salmigondis, ancien centre de calculs de l'UCLouvain, avait été mise à disposition des étudiants en 1997 pour héberger diverses animations. En 2012, l'Université avait manifesté son intention de récupérer cette salle. Celle-ci doit devenir un "learning center" dès janvier 2020 mais les étudiants, estimant que les alternatives qui leur étaient proposées par l'Université n'étaient pas satisfaisantes, avaient entamé une occupation des locaux 24 heures sur 24.

"L'animation étudiante est une chose qu'il faut promouvoir et l'UCLouvain l'a toujours soutenue: elle y consacre un budget annuel d'un million d'euros, ce qui n'est pas anodin. Nous allons continuer les discussions en mettant l'ensemble des collectifs étudiants autour de la table", indiquait lundi le vice-recteur aux affaires étudiantes, Philippe Hiligsmann.