Les fans de Walibi bien renseignés savent qu’il suffit de se rendre au bout de la rue du Moulin à Eau, à Limal, et de traverser un petit bosquet pour pouvoir bénéficier du meilleur point de vue sur le nouveau mégacoaster de Walibi, le Kondaa. Il faut dire que depuis les berges de la Dyle, à quelques dizaines de mètres de l’attraction, la vue est imprenable. Et l’on peut ainsi admirer, depuis le domaine public, l’attraction présentée comme la plus rapide et la plus haute du Benelux.

Le tuyau semble circuler entre les fans puisqu’il est désormais courant de croiser des photographes munis de leur téléobjectif dans les parages. C’est que la recherche des meilleures photos et, surtout, des photos exclusives de l’attraction, est devenue une sorte de compétition bon enfant sur le Web. Les fans sont dès lors prêts à tout pour capturer les images qui feront le tour des communautés dédiées aux parcs d’attractions. L’échevin wavrien du Tourisme Gilles Agosti a pu le constater bien malgré lui puisque les photos qu’il a postées lors d’une récente visite exclusive ont massivement circulé sur la Toile.

" C’est la folie depuis plusieurs mois, confirme Justien Dewil, la porte-parole de Walibi.

