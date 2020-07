Mauvaise nouvelle pour les fêtards: les traditionnelles festivités du 15 août à Ittre, qui accueillent des milliers de visiteurs tous les ans, tombent à l'eau. En effet, à cause de la crise sanitaire, les autorités communales n'ont eu d'autres choix que de tout annuler.

En outre, d'autres événements sont d'ores et déjà annulés pour le mois prochain. Il s'agit de la kermesse à Ittre, de la kermesse de Virginal de la fin du mois d'août et du "Jogging d'Ittre".



Par contre, la messe du 15 août à 9h30 en l'église d'Ittre est maintenue. Celle-ci ne pourra toutefois accueillir que 60 personnes et le port du masque est bien entendu obligatoire. On ajoutera qu'une sortie de "Notre-Dame d'Ittre" est prévue après la messe. Celle-ci rejoindra le Pré de l'Aite (pelouse du contournement) pour un moment de recueillement où 200 personnes, maximum, pourront y participer, assis et munis d'un masque.



Enfin, les autorités communales précisent que les activités "Cinéma en plein air" du CLI (Centre de Loisirs et d'Informations), ainsi que "Place aux artistes" sont autorisées avec un maximum de 200 personnes, en place assise, avec le port du masque et en respectant les mesures de distanciations sociales. Bien évidemment, tous les événements qui ne peuvent pas répondre aux mesures telles qu'éditées par le CNS du 27 juillet 2020 doivent être annulés.