La commune et les organisateurs ont estimé qu’il y avait trop de contraintes.

Pour la deuxième année consécutive, il n’y aura pas de festivités du 15 août à Ittre. La commune et les organisateurs ont renoncé à organiser ces fêtes populaires organisées chaque été en plein air au centre du village, en raison du contexte sanitaire. La procession et la ducasse auront toutefois bien lieu et une kermesse se tiendra sur la place.

