"Je remercie la Ville de Nivelles d’avoir autorisé la foire du carnaval 2022. Je remercie également les Nivelloises et les Nivellois d’être venus nombreux pendant toute la foire." Le message, posté sur les réseaux sociaux, est signé par Anthony Mastrovalerio, le président de l’Union des industriels forains belges. Et il réjouit particulièrement les autorités locales puisqu’on sait que souvent, entre les discussions sur les périodes de présence des forains et celle sur les tarifs pour l’occupation des emplacements, les relations entre les forains professionnels et les entités qui les accueillent ne sont pas toujours faciles.