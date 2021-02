On se souviendra que l’automne dernier, en dépit de l’annulation de plusieurs événements festifs en terre aclote, des métiers forains avaient pu s’installer sur la Grand-Place.

Traditionnellement, au carnaval, les carrousels, auto-tamponneuses et autres stands de tombolas ajoutent à l’ambiance festive dans le centre-ville et jusqu’en janvier dernier, le collège espérait les faire venir. Mais la situation sanitaire ne le permet guère, et les restrictions concernant les rassemblements restent strictes. Un contact avec le Gouverneur a confirmé qu’accueillir les forains ne serait pas possible, au moins jusqu’au 1er mars.

Les principaux concernés ont été informés et du côté du collège, on veut exprimer un soutien à ce secteur qui est parmi ceux qui sont durement touchés par la crise en cours.

Au prochain conseil communal, une exemption de taxe sur l’occupation du domaine public sera votée pour 2021 en faveur des forains. S’ils peuvent à nouveau s’installer en cours d’année sur la Grand-Place, cet automne par exemple, ils ne devront rien payer à la Ville. "Il s’agit d’une des mesures d’aide que peuvent prendre les communes et qui est encouragée par la Région wallonne", précise l’échevin Benoit Giroul.